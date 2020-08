A partire dal 17 agosto la mascherina diventa obbligatoria sia al chiuso che all’aperto dalle 18:00 alle 6:00; a questo si aggiunge la chiusura di tutte le discoteche e delle sale da ballo. Questo quanto stabilito dalla nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza.

La norma prevede dunque l’utilizzo della mascherina di protezione anche luoghi in cui prima non era obbligatoria. La nuova norma inoltre non prevede la possibilità di deroghe da parte delle Regioni; a gli enti regionali è concesso esclusivamente di imporre misure più restrittive rispetto a quelle già diffuse dal Governo. La norma prevede inoltre una multa tra i 400 euro e i 3’000 euro per i trasgressori.

Mascherina obbligatoria: ecco dove e quando indossare la protezione

La nuova normativa sull’utilizzo della mascherina prevede che: “È fatto obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 sull’intero territorio nazionale di usare protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici /piazze, slarghi, vie, lungomari) over per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale“.

È dunque consigliato portare sempre con se la mascherina di protezione quando si esce di casa in primis per la propria sicurezza ma anche per evitare il rischio di incorrere in sanzioni che possono raggiungere anche le migliaia di euro. Restano valide le precedenti norme che prevedono l’utilizzo della mascherina in tutti luoghi pubblici al chiuso come nei ristoranti quando ci si alza dal tavolo o gli hotel, in tutte le zone comuni compresi gli ascensori.