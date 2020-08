L’operatore virtuale LycaMobile, che utilizza la rete 4G di Vodafone, dopo aver aggiornato nel mese di Luglio 2020 l’interfaccia della sua app, ha deciso di omaggiare alcuni clienti regalandogli del credito telefonico.

Infatti, a tutti coloro che scaricheranno per la prima volta l’app, disponibile sia per i dispositivi con sistema operativo Android che iOS, il MVNO dà la possibilità di ottenere 1 euro di credito effettuando un acquisto tramite l’applicazione mobile ufficiale. Ecco i dettagli.

LycaMobile regala 1 euro di credito telefonico ad alcuni utenti

Per effettuare il download della nuova applicazione è necessario essere in possesso di un device che monta o il sistema operativo iOS dalla versione 9.0 in poi oppure Android a partire dalla 4.1. Attraverso l’app è possibile visualizzare i contatori dei servizi inclusi nel bundle della propria offerta attiva per monitorarne i consumi, effettuare una ricarica, scoprire nuove offerte e promozioni dell’operatore e localizzare i punti vendita LycaMobile.

In più il cliente, sempre tramite l’applicazione, può gestire la propria offerta e conoscerne i dettagli, come quelli relativi al roaming o alle tariffe a consumo. Si ricorda anche che fino al 31 Agosto 2020, salvo proroghe, è possibile usufruire delle due promo ricarica di Lycamobile. La prima offre, previa ricarica online di qualsiasi importo, 3 Giga di internet e 100 minuti di chiamate nazionali gratis per 30 giorni.

La seconda invece a seconda del taglio scelto, permette di ottenere traffico aggiuntivo di minuti e SMS, con validità di 30 giorni. Per esempio, ricaricando online 5 euro si riceveranno 500 minuti e 500 SMS, con 10 euro di ricarica si avranno 1250 minuti e 1250 SMS e con 20 euro si otterranno invece minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.