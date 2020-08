La Casa di Carta, come ben sappiamo, rientra a tutti gli effetti fra le serie TV targate Netflix più apprezzate di sempre. Secondo quando riportato dal colosso Americano, infatti, gli ultimi episodi della quarta stagione, anche grazie al periodo di Lockdown, sono stati guardati da un numero di utenti mai registrato prima. Ovviamente, per coloro che hanno visto la serie TV, l’ultima season prevede il rilascio di una quinta stagione ma, a quanto pare, la produzione ha affermato che anche la sesta risulta essere in programma. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La casa di carta 5 e 6: presto su Netflix i nuovi episodi

Il periodo di Lockdown, ormai, risulta essere a tutti gli effetti terminato ma, di fatto, il mondo cinematografico continua a subire i colpi di un Virus che, purtroppo, difficilmente riusciremo a debellare. Ciononostante, però, secondo le recenti indiscrezioni, pare che Alex Pina, produttore della serie TV Spagnola, abbia dato il via alle riprese della quinta stagione. Nel corso delle ultime settimane, infatti, sul web sono stati segnalati i primi avvistamenti di alcuni personaggi molto noti: Pedro Alonso, ovvero l’interprete di Berlino, e Diana Gomez che, nella serie TV, interpreta il personaggio Tatiana, moglie di Berlino. L’avvistamento è stato segnalato a Copenaghen dove la coppia, si legge sul web, si trovava assieme a due new entry: Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado.

Purtroppo, ad oggi, non ci sono ulteriori notizie in merito alla data di uscita ed alla trama delle due nuove stagioni. Secondo alcune ipotesi, però, la prossima stagione potrebbe arrivare sul piccolo schermo nel periodo Aprile – Giugno 2021. Restate connessi per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.