Kena Mobile continua a stupire con la campagna promozionale che promette all’utente l’accesso ad una soluzione veramente incredibile, tutti possono approfittare di ben 70 giga di traffico dati al mese, pagandoli comunque soli 5,99 euro tramite il proprio credito residuo.

Risparmiare è facile grazie a Kena Mobile, la promozione può essere richiesta esclusivamente dagli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale, che saranno pronti a richiedere la portabilità del proprio numero originario, con corrispettivo acquisto della SIM ricaricabile di Kena Mobile.

Kena Mobile: cosa contiene l’offerta

All’interno dell’offerta gli utenti possono comunque trovare ben 70 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, passando anche per illimitati minuti e SMS senza limiti da poter utilizzare indistintamente dall’utente a cui si farà riferimento.

La navigazione, come sempre accade quando parliamo di Kena Mobile, è possibile direttamente tramite rete telefonica TIM, ad una massima velocità di 30Mbps in download e 5.76Mbps in upload. I giga sono tariffati a scatti anticipati, nell’eventualità in cui si dovessero esaurire prima del successivo rinnovo, la connessione verrà completamente bloccata.

I costi di attivazione sono azzerati, gli utenti che vorranno richiedere la promozione potranno farlo senza dover spendere nemmeno un centesimo per la SIM ricaricabile, ricordando che sarà solamente necessario coprire almeno la prima mensilità con una ricarica.

Coloro che, infine, richiederanno la promozione di Kena entro la fine del mese di agosto 2020, potranno approfittare di 30 giga gratis da utilizzare nei 30 giorni successivi, godendo complessivamente di ben 100 giga di traffico dati al mese, tutto senza costi aggiuntivi.