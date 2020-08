La tecnologia di sblocco delle impronte digitali su tutto lo schermo è forse una delle migliori feature di autenticazione biometrica in questo momento. La tecnologia ti permeterebbe di toccare qualsiasi punto del display per sbloccare il telefono. Ora, Huawei ha confermato ad Androidauthority di aver depositato un brevetto per la tecnologia in questione in sei mercati (Cina, Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea e India) e che è in attesa di approvazione.

Il marchio cinese ha anche delineato alcuni potenziali casi d’uso per la tecnologia, come la richiesta della verifica dell’impronta digitale per le singole icone delle app. Ciò significa che potrai, teoricamente, sbloccare e avviare l’app in una volta sola piuttosto che toccare l’icona e successivamente toccare il sensore di impronte digitali in-display.

Huawei ha già depositato un brevetto per smartphone

Huawei menziona anche la possibilità di accedere rapidamente all’app SMS per visualizzare e rispondere ai messaggi senza dover prima sbloccare il telefono. La tecnologia, dunque, potrebbe rendere le interazioni della schermata di blocco molto più snelle, poiché il semplice tocco di un widget o di una notifica della schermata di blocco potrà sbloccare il dispositivo immediatamente.

Il produttore aggiunge che gli utenti avranno la libertà di “attivare i sensori in un’area prescelta sullo schermo disattivando il resto dello spazio” al fine di ridurre il consumo energetico. L’azienda di biometria, Synaptics, ha calcolato, nel 2018, che avremmo assistito ad una tecnologia di sblocco delle impronte digitali su tutto lo schermo che abilitava uno stato di autenticazione continua.

In poche parole, il telefono esegue costantemente una scansione biometrica per assicurarsi di riconoscere la tua impronta digitale mentre usi il device. Non si sa se questa sia la strada che Huawei intende intraprendere. Questa non sarebbe la prima volta che vediamo questa tecnologia pubblicizzata da un marchio, poiché anche il concept phone Vivo Apex 2019 aveva lo sblocco dell’impronta digitale su tutto lo schermo.

Tuttavia, sembra quasi certo che Huawei voglia seguire questa strada per una nuova autenticazione biometrica.