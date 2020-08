I brevetti Huawei continuano a mostrare idee davvero interessanti che offrono la possibilità di comprendere le intenzioni dell’azienda, sempre intenta a rendere i suoi dispositivi quanto più innovativi. Uno dei più recenti brevetti svela infatti un nuovo smartphone particolarmente curioso per la presenza di quattro fotocamere e un mini display inserito nella parte posteriore del dispositivo.

Huawei: un brevetto mostra un nuovo smartphone con quattro fotocamere e un mini display posteriore!

Quanto emerso dal documento recentemente depositato da Huawei non offre particolari informazioni circa le specifiche tecniche dello smartphone ma mette in evidenza le principali caratteristiche del suo design innovativo. E’ possibile notare infatti la presenza di uno schermo curvo; di una fotocamera posteriore formata da quattro sensori accanto ai quali compare un mini display.

La posizione di quest’ultimo non è ancora chiara poiché le immagini presenti nel brevetto Huawei mostrano quattro disposizioni differenti: una prima immagine pone il mini display immediatamente sotto la fotocamera; una seconda lo sposta al di sopra della fotocamera; la terza e ultima immagine, invece, pone il display tra due fotocamere inserite nella parte destra e due nella parte sinistra.

Le informazioni presenti in brevetto non permettono di comprendere quali funzioni sarà in grado di eseguire il display posteriore che, da quanto emerso, appare in grado di mostrare l’ora.

Non sappiamo quali siano i progetti di Huawei circa la creazione del dispositivo in questione. E’ probabile che l’azienda decida di non procedere con la produzione del nuovo smartphone e di mettere da parte il brevetto.