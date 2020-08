Le offerte telefoniche sono sempre più allettanti perché i canoni mensili sono sempre più bassi, soprattutto dopo l’arrivo sul mercato dei vari operatori telefonici virtuali come Ho Mobile, Kena Mobile, Fastweb e via dicendo. Uno degli operatori telefonici virtuali più richiesti è senza ombra di dubbio Ho Mobile soprattutto perché riesce a garantire un buon servizio grazie all’appoggio delle infrastrutture di rete di Vodafone.

In questo ultimo periodo numerosi consumatori hanno apprezzato le sue offerte telefoniche e i suoi prezzi. Eccone descritte alcune qui di seguito.

Ho Mobile propone al mercato delle nuove proposte: ecco tutti i dettagli a riguardo

Ho Mobile sfida Iliad e alcuni operatori telefonici con una nuova offerta dedicata soltanto ai consumatori che provengono da questi operatori. La tariffa telefonica in questione ha un canone mensile di 5,99 Euro e offre i seguenti contenuti: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70GB di traffico dati per navigare in rete con la connessione mobile di quarta generazione. I nuovi clienti che decideranno di attivarla online dal suo sito web ufficiale non dovranno sostenere alcun tipo di costo per la spedizione della SIM o per la corretta attivazione, soltanto un costo di 0,99 centesimi di Euro per la nuova scheda.

Per i consumatori interessati ad un pacchetto solo GIGA, l’operatore telefonico virtuale propone una tariffa telefonica di 100GB ad un canone mensile di 12,99 Euro. In questo caso, però, è necessario sostenere un canone mensile per l’offerta telefonica di 9,99 Euro. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sua pagina ufficiale in qualsiasi momento.