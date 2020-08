Decathlon pare annunci la possibilità di ricevere sostanziosi buoni sconto tramite una serie di messaggi sponsorizzati che hanno fatto capolino attraverso Facebook. La Polizia Postale ha scoperto che la nota compagnia di abbigliamento ed attrezzature sportive non ha nulla a che fare con la truffa che sta ingannando numerosi utenti. Si è portati a credere alla fedeltà dell’iniziativa prima di ritrovarsi nei guai. Ecco cosa succede.

Cosa succede con i finti buoni Decathlon

“Decathlon celebra il suo 28° anniversario in Italia. Siamo lieti di annunciare che Decathlon ha 28 anni in Italia. In questo momento felice, stiamo regalando buoni Decathlon. Basta registrarsi qui e ricevere un coupon”.

Questo è il messaggio sospetto che ha dato vita alla frode. Si promettono buoni da 1000 Euro da spendere all’interno dei negozi oppure sul sito Internet. Riconoscere la frode è facile in quanto la denominazione Decathlon Italia è spesso intervallata da trattini, underscore o punti tra le parole.

Nell’annuncio non c’è alcun fondo di verità in quanto la registrazione alla pagina indicata ha come solo scopo l’estorsione dei dati personali che potranno essere usati dagli hacker presso altri siti. Siamo dunque nel contesto del phishing.

Il problema risiede nel fatto che i contenuti sono sponsorizzati, il che presuppone che qualcuno abbia indetto una campagna pubblicitaria ad hoc per la diffusione del messaggio truffaldino. In cambio il malintenzionato ha ricevuto tantissimi dati sensibili. Il social network di Mark Zuckerberg non costituisce parte attiva del malaffare ma è evidente che le inserzioni sono compromesse.

Le pagine del falso sito Decathlon somigliano in tutto e per tutto alla parte originale. Replicano l’estetica ed è difficile confondersi per sbadataggine nell’analisi della URL. Fate attenzione ed in caso di dubbio contattate le autorità competenti.