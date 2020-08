A partire da oggi, 19 agosto 2020, Carrefour ha ufficialmente reso disponibile un nuovo interessante volantino, nel quale possiamo trovare anche una buonissima dose di offerte legate al mondo della tecnologia generale.

Gli utenti che vorranno approfittare degli ottimi prezzi bassi dovranno assolutamente recarsi personalmente in negozio, è importante ricordare, infatti, che al giorno d’oggi non risulta in nessun modo possibile completare gli acquisti direttamente sul sito ufficiale (per quanto ne concerne il mondo della tecnologia). Interessante, invece, è la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, definito meglio a Tasso Zero, con pagamento diretto automatico tramite conto corrente bancario.

Volantino Carrefour: tanti sconti per gli utenti

Gli sconti a disposizione degli utenti sono decisamente interessanti, a conti fatti non parliamo di smartphone di fascia altissima, ma di tante varie soluzioni che possono aiutare a risparmiare e godere complessivamente di discrete prestazioni.

Il mondo Apple è piacevolmente rappresentato dall’iPhone SE 2020, uno smartphone in vendita a 499 euro, e che gode dell’appoggio della critica nazionale, nonché di tantissimi utenti in tutto il mondo.

Nel caso in cui invece vi voleste avvicinare ad Android, sappiate che potrete acquistare i vari Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Galaxy A20e, Xiaomi Redmi 8A, Samsung Galaxy A71 o similari, tutti con un prezzo finale che non supera i 379 euro necessari proprio per l’A71.

Per tutte le offerte del volantino Carrefour, e sopratutto per conoscere da vicino una delle campagne promozionali più interessanti in assoluto, aprite subito le pagine qui sotto.