Riverdale, Black Mirror, Suburra ed Elite sono delle serie televisive che hanno riscosso molto successo sulla piattaforma di streaming online Netflix. Per quanto riguarda Elite e Riverdale gli utenti sono stati molto fortunati perché le produzioni cinematografiche sono riuscite a terminare le riprese prima dell’arrivo del Coronavirus, difatti, i nuovi episodi sono arrivati durante il lockdown tenendo compagnia a tutti i consumatori in quarantena.

Le due produzioni cinematografiche dopo qualche settimana dall’uscita delle loro ultime stagioni hanno comunicato ai loro utenti rispettivamente una nuova stagione, purtroppo non sono riuscite ancora a iniziare le riprese a causa di questa emergenza sanitaria. I fan, quindi, dovranno aspettare ancora qualche mese prima di scoprire le nuove vicende dei loro personaggi.

Black Mirror e Suburra prossime su Netflix: ecco quali sono le novità

La serie televisiva Suburra ha subito un forte rallentamento con le riprese della terza stagione a causa dell’arrivo inaspettato del Coronavirus, ma fortunatamente la produzione è riuscita a riprenderle in totale sicurezza e con cautela in modo da rendere disponibile la serie entro la fine di quest’anno.

Anche Black Mirror ha annunciato la sesta stagione già da diverso tempo, ma anche in questo caso la produzione ha dovuto interrompere le riprese. Secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete, i nuovi episodi dovrebbero arrivare sulla piattaforma di streaming online Netflix tra Dicembre di quest’anno e Gennaio dell’anno successivo, ma la produzione non ha comunicato nulla di ufficiale in merito. Anche la piattaforma di streaming online non ha comunicato nulla ai suoi utenti tramite i suoi contatti social ufficiali.