Ultima occasione da Bennet per approfittare di una delle campagne promozionali più interessanti degli ultimi anni, oggi, 19 agosto 2020, è il giorno in cui verrà disattivata, per questo motivo gli utenti devono necessariamente accelerare i tempi per la decisione finale.

Come al solito, quando parliamo di un volantino Bennet è bene sottolineare che l’acquisto risulta essere riservato esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. La tecnologia, almeno al giorno d’oggi, non può essere raggiunta direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Volantino Bennet: quali sono i prezzi migliori

I prezzi migliori del volantino Bennet passano prima di tutto per l’Apple iPhone Xr, uno smartphone non proprio recentissimo, ma ancora apprezzato dai milioni di consumatori pronti ad acquistarlo alla cifra più che ragionevole di 549 euro.

Coloro che invece vogliono buttarsi a capofitto nel mondo Android potranno farlo acquistando Galaxy A20e e Galaxy A51, due smartphone il cui prezzo finale di vendita non supera i 300 euro, da consigliare proprio a coloro che non vogliono spendere cifre particolarmente elevate, godendo nel contempo di prestazioni più che ragionevoli.

Il volantino Bennet naturalmente non si ferma qui, troviamo anche le Apple Airpods a 139 euro, per finire con uno smartwatch (con display a colori) a soli 29,90 euro. I dettagli della campagna promozionale sono disponibili direttamente nella pagina che potete trovare elencate nel nostro articolo, ricordate le limitazioni nei punti vendita, ma sopratutto la scadenza nel corso della giornata odierna, 19 agosto 2020.