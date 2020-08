Allerta per tutti gli utenti che hanno a loro disposizione uno smartphone Android. Da settimane, infatti, è in circolazione uno malware potenzialmente molto pericoloso, in grado di rubare credito residuo ai malcapitati di turno.

Android, il malware che riesce ad attivare in automatico i servizi in abbonamento

Al virus di cui vi stiamo parlando è stato dato un nome davvero singolare: Joker. Gli analisti hanno dimostrato che Joker non è altro che una riproposizione di un file infetto già in circolazione negli anni precedenti. Oggi come allora, l’origine di questo malware è legata alle app di Google Play Store.

Gli utenti che incontrano il malware Joker corrono un grande pericolo. Il file infetto, infatti, ha lo scopo di attivare in automatico servizi a pagamento del tutto inutili in grado di rubare praticamente tutto il credito residuo dell’utente. Nel corso delle precedenti settimane, tanti clienti di TIM, Vodafone e WindTre hanno evidenziato, in tal senso, alcuni problemi per il credito residuo.

In base alle ultime rilevazioni, Joker era presente in almeno una decina di app del marketplace Android. L’insidia di questo file infetto è data dalla capacità di aggirare il sistema di protezione, Google Play Protect.

Per evitare problemi, gli utenti devono quindi prestare molta attenzione. In primo luogo, ogni utente deve scaricare solo app realmente sicure e certificate da Google Play Store. Laddove vi siano poi dei problemi per il proprio credito residuo, è necessario comunicare tempestivamente con i servizi d’assistenza di TIM, Vodafone, WindTre o di altri operatori virtuali.