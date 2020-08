Sono numerose le iniziative che WindTre ha garantito a tutti gli utenti nel corso dei mesi e delle settimane precedenti. Il gestore, che si è originato dalle spoglie di Wind e di 3 Italia, ha come obiettivo principale un’azione di contrasto netta ai due rivali più agguerriti del momento: Iliad e TIM.

WindTre, la nuova offerta inedita con 70 Giga per internet

Tra le migliori ricaricabili che WindTre ha destinato ai nuovi clienti per questa stagione estiva è possibile trovare la WindTre Go 70 Fire+. I clienti che scelgono questa tariffa potranno beneficare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS da inviare a chiunque più 70 Giga per la connessione web. Il prezzo sarà di 6,99 euro ogni mese a cui deve essere aggiunta una quota di attivazione da pagare una volta sola, dal valore di 10 euro.

L’iniziativa pensata dal provider si configura, in linea con altre ricaricabili presentate negli scorsi mesi, come una Limited Edition. Da ciò si evince che la WindTre Go 70 Fire+ sarà disponibile solo in alcune aree della nazione. Ad oggi potranno attivare l’iniziativa gli abitanti di Alessandria, Bari, Latina, Pistoia, Padova, Prato, Trapani, Trieste e Venezia. Rispetto a questa prima lista, altre città potrebbero a breve aggiungersi.

Sempre la WindTre Go 70 Fire+ deve essere considerata come una ricaricabile propedeutica alla portabilità del proprio numero. All’iniziativa, infatti, stando alle condizioni dell’operatore possono accedere tutti i clienti con piano attuale Iliad, ho.mobile, Kena Mobile. Anche gli utenti di altri operatori virtuali avranno accesso alla tariffa low cost.