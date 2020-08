Quando si parla di futuro per WhatsApp, si parla per forza di cose degli aggiornamenti che caratterizzano la piattaforma di messaggistica istantanea. Nel corso di queste settimane gli utenti hanno ascoltano e letto numerosi rumors ed indiscrezioni per le evoluzioni future del servizio, tra il lancio di WhatsApp Pay e la funzione che consente l’autodistruzione dei messaggi.

WhatsApp con Facebook, l’idea della super chat porta utenti a Telegram

Una serie degli ultimi aggiornamenti di WhatsApp è caratterizzato dall’influenza di Facebook. Il social network d’altronde controlla la chat dal lontano 2014 ed i due servizi sono in una connessione sempre maggiore tra loro. La vicinanza tra Facebook e WhatsApp è tale tanto che molti leaker hanno apertamente parlato di fusione tra la piattaforma di messaggistica e la stessa Facebook.

Le notizie degli ultimi giorni sembrano andare sorprendentemente verso questa direzione. Stando alle novità riportate dai sempre aggiornati leaker di WABetaInfo, in casa Facebook è più vivo che mai il progetto di una super chat in grado di inglobare in un unico contenitore le conversazioni Messenger, Instagram e WhatsApp.

Le voci circa questo possibile upgrade hanno diviso in maniera netta il pubblico di WhatsApp. Se una parte degli utenti è infatti favorevole alla novità, un’altra parte è molto scettica e continua a rivendicare l’assoluta indipendenza che vi deve essere tra la chat e Facebook. Per alcuni individui il malcontento è estremo tanto che attraverso i vari canali della chat, in tanti hanno minacciato una clamorosa fuga ed un esodo di massa verso Telegram.