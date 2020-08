Ormai la tecnologia innovativa attuale e le varie attrezzature super tecnologiche permettono di effettuare innumerevoli operazioni e subdole truffe, ma tra le tante è molto importante prestare attenzione al vishing. Con questa parola si intende un metodo di truffa che utilizza le tecniche di Social Engineernig e si sviluppa attraverso i servizi di telefonia.

Vishing: le vittime colpite continuano ad aumentare di numero, ecco in cosa consiste

In questo ultimo periodo è un metodo sempre più sviluppato, il quale agisce attraverso dei falsi profili ID chiamante che renderebbero legali dei numeri di telefono. Anche la Polizia Postale ha recentemente avvisato i consumatori di prestare attenzione dichiarando: “La Polizia Postale e delle Comunicazioni informa che, nell’ultimo periodo, sono in aumento le denunce da parte di cittadini in relazione ad addebiti autorizzate sulle proprie carte di credito. In conseguenza di raggiri via telefono noti alla polizia postale con il termine di “Vishing”.

La maggior parte delle vittime ha segnalato di aver ricevuto una chiamata telefonica da parte di operatori bancari, o almeno così apparentemente sembrava. Le vittime sono state e continuano ad essere avvisate di anomalie nella gestione del conto corrente o carta di credito, e questi operatori telefonici consigliano di procedere con la procedura di sicurezza per verificare questi movimenti anomali.

Dopo una procedura che apparentemente sembra essere necessaria, le vittime devono comunicare un codice di conferma che in realtà autorizzerebbe la transazione illegale che vogliono effettuare quelli che si presentano come operatori bancari. Le vittime colpite, purtroppo, continuano ad aumentare di numero.

E’ molto importante prestare costantemente attenzione ad ogni tipo di chiamata, soprattutto a quelle in cui sono richieste alcune informazioni personali. In qualsiasi momento potrebbe trattarsi di truffa.