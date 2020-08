Da anni, ormai, Netflix rappresenta il servizio di streaming video numero uno al mondo. Il colosso Americano, di fatto, conta ogni anno centinaia di milioni di utenti paganti che, ogni mese, rinnovano il proprio abbonamento per continuare a seguire i propri titoli preferiti. Di recente, a causa della quarantena forzata, gli utenti hanno potuto sbizzarrirsi all’interno del catalogo e, di fatto, sono state molteplici le serie TV fortemente apprezzate. Tra queste, quindi, troviamo anche Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.

Vis a Vis, Lucifer e The Witcher ritornano su Netflix: ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Cominciamo con Vis a Vis. La serie TV Spagnola, come ben sappiamo, ha recentemente ottenuto un enorme successo. Da alcuni giorni, quindi, gli utenti hanno iniziato la visione della quinta stagione, soprannominata “El Oasis”. Stando a quanto emerso dai primi feedback, pare che la nuova season risulti essere tra le migliori grazie ai molteplici colpi di scena inaspettati.

Proseguiamo invece con Lucifer. In seguito al salvataggio da parte di Netflix, negli ultimi due anni Lucifer ha riscosso un successo mondiale, entrando quindi a far parte dei titoli più apprezzati al mondo. Ad oggi, quindi, milioni di fan sono in attesa del rilascio della quinta stagione che avverrà in due parti. I primi 8 episodi verranno pubblicati il prossimo 21 agosto mentre, per i restanti, bisognerà attendere ancora.

Terminiamo infine con The Witcher. Dopo il successo ottenuto dal prima stagione, ad oggi tutto il mondo attende informazioni in merito alla seconda season. Purtroppo, però, la produzione risulta essere ferma a causa delle misure restrittive imposte dall’emergenza Covid-19. Ciononostante di recente è stato annunciato il rilascio di un prequel intitolato “Blood Origin“.