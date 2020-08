Le chiamate dei call center purtroppo avvengono davvero di frequente e i clienti di tutta Italia spesso reputano queste chiamate non gradite anche perché, in alcuni casi, dietro di queste si celano degli scopi oscuri. Infatti, sembrano essere ormai ricorrenti le truffe che avvengono tramite chiamata di un call center e ne sono vittime chi possiede come compagnia telefonica TIM, Vodafone, Wind Tre e Iliad. Con l’aumento progressivo delle offerte anche le truffe aumentano sempre di più e il rischio è sempre dietro l’angolo. Scopriamo di seguito qual è il modo efficace per evitare queste truffe.

Truffe Call Center: i tentativi di truffa sono sempre dietro l’angolo ma possiamo evitarli, ecco come

Affinché la truffa vada a buon fine, per i truffatori sarà necessario che ad una loro domanda voi rispondiate un “sì” o un “no“. In questo modo cadrete nella loro trappola, essendo che provvederanno ad incastrarvi con truffe di vario genere tenendo conto della registrazione della vostra voce. Ma è dunque possibile riuscire ad evitare queste truffe? Sì ed è anche molto semplice: basterà evitare di acconsentire o dissentire a delle eventuali domande che vi vengono fatte.