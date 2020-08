La scelta dell’acquisto di un auto a gasolio o a benzina è sempre stata dettata dai consumi ridotti e dal costo inferiore del gasolio al distributore. Ben presto questa situazione potrebbe scomparire, appianando le differenze di prezzo che da sempre hanno caratterizzato i due carburanti.

La consultazione del Ministero dell’Ambiente per l’aumento delle accise

Il Ministero dell’Ambiente ha indetto una consultazione online per cittadini e imprese, volta a discutere un possibile aumento delle accise sul prezzo del gasolio. Attualmente il prezzo medio della benzina è pari a 1.39€/l, mentre il gasolio si attesta su 1.28€/l. Le accise invece ammontano a 0.7284€ per la benzina e 0.6174€ per il gasolio.

L’intenzione sarebbe quella di avviare un progressivo aumento del prezzo del gasolio, portando le accise dei due carburanti allo stesso identico livello. Alla base di questa scelta c’è la volontà del Ministero di favorire la transizione ecologica, facendo delle proposte normative per la rimodulazione dei sussidi ambientali dannosi (SAD). L’iniziativa scadrà a fine agosto e le proposte raccolte potranno essere valutate ed eventualmente inserite nella prossima legge di bilancio. L’idea è quella di destinare il gettito fiscale maggiorato derivante dall’operazione dell’aumento delle accise del gasolio, per risorse ed attività ecosostenibili. Previsto anche un eventuale nuovo piano di bonus per l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

Aumento delle accise sul gasolio

Una delle principali proposte relative all’aumento del costo delle accise sul gasolio prevedere un piano di adeguamento che dovrebbe partire dal 1 gennaio 2021, per poi concludersi nel 2030. Dopo questo periodo il prezzo del gasolio e della benzina sarà apparato, andando ad eliminare quella differenza di tassazione che non trova più alcuna giustificazione nel 2020.

Nulla è ancora deciso, e le proposte in campo sono molte. I provvedimenti appena elencati in ogni caso non includeranno i carburanti per uso commerciale usato dalle aziende di autotrasporto merci e per il trasporto di persone.