L’operatore virtuale PosteMobile ha ulteriormente prorogato la propria gamma di offerte fino al prossimo 1° settembre 2020, salvo nuove proroghe. Tra le offerte prorogate troviamo anche la Creami WeBack.

Per il momento invece non abbiamo notizie della Creami WOW Weekend, che non viene proposta da almeno tre settimane. Questo però non significa che non potrebbe essere proposta più avanti. Scopriamo ora le offerte prorogate di recente.

PosteMobile proroga alcune delle proprie offerte tariffarie

Prima di tutto troviamo la Creami WOW 10 GB che comprende credit illimitati da utilizzare per chiamare tutti i numeri mobili e fissi nazionali o per inviare SMS a tutti i numeri nazionali, oltre a 10 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di soli 4.99 euro al mese. Il costo della SIM è di 20 euro con 10 euro di traffico incluso.

Troviamo successivamente la Creami WeBack, dedicata a tutti gli utenti che richiedono online una nuova SIM ricaricabile, con o senza contestuale portabilità del proprio numero. Questa offerta comprende credit illimitati per chiamate ed SMS oltre a 50 GB di traffico internet fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, al prezzo mensile di 9.99 euro. Anche in questo caso la SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. L’offerta prevede l’erogazione di un bonus di ricarica di 1 euro ogni 10 GB non utilizzati.

Terminiamo con la Creami Style che è dedicata agli utenti che richiedono una nuova SIM ricaricabile online, senza vincolo di portabilità. Quest’ultima offerta comprende 500 credit da utilizzare per chiamate ed SMS e 5 GB di traffico internet a 5 euro al mese. Anche in questo caso la SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Per scoprire tutte le offerte nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.