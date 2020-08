Il colosso Motorola sta per aggiungere un nuovo dispositivo di fascia bassa alla propria gamma. Stiamo parlando del già vociferato Moto E7 Plus, le cui specifiche non sono più un segreto grazie al solito Evan Blass.

Il dispositivo in questione, essendo appunto un dispositivo che andrà a far parte della fascia bassa dell’azienda, monterà dei componenti non top quality ma comunque interessanti. Andiamo a scoprirli insieme.

Motorola sta per presentare il nuovo Moto E7 Plus

Moto E7 Plus sarà animato dallo Snapdragon 460, ultimo chip entry level targato Qualcomm, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo vanterà due sensori sul lato posteriore, di cui il principale da 48 megapixel con tecnologia Night Vision, per migliorare gli scatti in notturna. La batteria invece sarà da 5.000 mAh, sicuramente non male, assicurerà infatti giorni di autonomia, a differenza di qualsiasi top di gamma recentemente presentato.

Al momento non è ancora chiaro quando Motorola svelerà ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia economica, tuttavia gli indizi lasciano pensare ad annuncio imminente. Non gasatevi troppo, perché purtroppo non sappiamo ancora se sbarcherà anche nel mercato europeo e quindi in quello italiano, per scoprirlo non ci resta che attendere ancora qualche giorno.

Vi ricordo, nel frattempo, che il colosso dovrebbe presentare il tanto atteso Motorola Razr 2 il prossimo 9 settembre 2020. Si tratta della seconda generazione dello smartphone flessibile, che sarà dotato di fotocamere più prestanti e di connettività 5G, sempre secondo le ultime indiscrezioni. Anche per avere conferme su quest’ultimo, dovremo aspettare.