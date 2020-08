Vi piacerebbe essere pagati per mangiare cibo vegano? A quanto pare è quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Nello specifico, il sito web vegaliftz.com ha indetto una nuova iniziativa che permette di guadagnare ben 2600 dollari per tutti coloro che seguiranno una dieta vegana per un mese.

Guadagnare mangiando cibo vegano per un mese

Vegaliftz.com è un sito web dedicato al mondo del cibo vegano e, con questa iniziativa, ha intenzione di educare le persone a mangiare più sano tramite una dieta, come già accennato, vegana. A tutte le persone che parteciperanno a questa iniziativa, il sito web sarà un compenso non di poco conto. La somma ammonta infatti a ben 2600 dollari e, nello specifico, verranno forniti 250 dollari all’inizio della dieta vegana e il resto alla fine del mese di dieta.

Questa iniziativa, però, non è aperta proprio a tutti. In primis, vi possono partecipare soltanto i cittadini di alcuni stati statunitensi, come il Mississippi, il Nebraska, il Texas, l’Indiana e l’Iowa. Oltre a questo, poi, possono partecipare le persone con una età compresa tra i 18 e i 60 ma che abbiano seguito ultimamente una dieta non proprio salutare ma ricca soprattutto di carne.Una volta che verranno selezionati i partecipanti, verrà poi fornito loro un vero e proprio piano alimentare. Successivamente, i partecipanti a questa iniziativa dovranno riportare quotidianamente su un diario tutti i vari svolgimenti della dieta vegana (cibo mangiato, digestione, qualità del sonno, ecc).

Il fondatore del sito web ha comunque reso noto che questa iniziativa potrebbe espandersi in altri paesi in un prossimo futuro, come ad esempio il Regno Unito. Il fondatore del sito ha infatti così dichiarato: “Pian piano vogliamo coinvolgere anche altri Paesi world wide: di recente, ad esempio, abbiamo condotto un sondaggio su un campione di 4.620 cittadini britannici e si è scoperto che a New Castle, nel Nord-Est dell’Inghilterra, cinque persone su sei, vale a dire l’84 per cento degli intervistati, mangiano carne tutti i giorni. Trovo che sia deleterio per la salute umana e il benessere del Pianeta”.