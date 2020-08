Il colosso di Mountain View sembra essere nuovamente a lavoro su Google Fuchsia, nome in codice utilizzato per indicare il sistema operativo che potrebbe sostituire Android. Il progetto del colosso è stato annunciato da anni ormai ma le notizie a riguardo sono sempre state scarse. Quanto emerso di recente, però, offre la possibilità di supporre che Google abbia recentemente rivolto la sua attenzione al nuovo sistema operativo e che il rilascio potrebbe addirittura essere vicino.

Google Fuchsia: ecco le ultime novità sul sistema operativo che potrebbe sostituire Android!

Una notizia non indifferente lascia intuire che potremmo presto assistere al lancio ufficiale di Google Fuchsia. Il colosso non ha mai fornito particolari informazioni in merito al sistema operativo sul quale sembra essere nuovamente a lavoro ma alcune indiscrezioni emerse fanno ben sperare. Google Fuchsia ha infatti ricevuto la certificazione Bluetooth da parte dello Special Interest Group; cioè la certificazione necessaria al fine di poter procedere con il lancio del nuovo sistema operativo.

Attualmente non conosciamo le intenzioni del colosso di Mountain View dunque appare complicato ipotizzare quali possano essere i prossimi passi o la probabile data di rilascio del nuovo sistema operativo. La notizia emersa conferma comunque l’impegno del colosso nei confronti del suo sistema operativo che potrebbe diventare rivale non indifferente per Android. Quest’ultimo, al rilascio di Google Fuchsia sarà infatti gradualmente abbandonato dal colosso che potrà sfruttare il suo sistema operativo per gestire tutti i dispositivi.

Per ottenere ulteriori informazioni a riguardo e scoprire quali saranno le prossime mosse di Google non ci resta che attendere!