Nonostante i suoi molti anni, la FIAT Uno continua ad essere l’ottava auto più venduta al mondo, con quasi nove milioni di unità commercializzate. Questa è stata sicuramente una delle automobili più vendute in Italia, ma ha ottenuto un discreto successo anche all’estero. Anzi, proprio in Germania è stata messa in vendita una FIAT Uno a dir poco immacolata, ideale per i collezionisti che vogliono tenerla nel proprio garage, ma anche per gli amanti del retro’ che desiderano guidare un’auto del passato.

FIAT UNO: 24 anni e design immacolato, appena 900 KM ma si fa pagare caro

Disponibile presso il concessionario SportCars4You di Stockach (Baden-Württemberg), la FIAT Uno della quale la struttura è in possesso è stata immatricolata ventiquattro anni fa ed ha percorso appena 900 chilometri. Dal punto di vista estetico, questo esemplare è davvero immacolato e ancora conserva le coperture di plastica sui sedili.

Si tratta di una FIAT Uno Fire con un motore 1.0 da 44 CV, cambio manuale a cinque marce ed una velocità massima pari a 145 km/h. L’auto riesce a raggiungere i 100 km/h in diciotto secondi. Insomma, non è delle più veloci in assoluto, ma cosa ci si potrebbe aspettare da una vecchia automobile? Sicuramente non è una Sport Car, così come si professa il concessionario che la rivende, ma i più prudenti avranno un motivo in più per apprezzarla.

Il prezzo, tuttavia, potrebbe essere un tantino altuccio rispetto al suo valore reale. Per portarsi a casa questa FIAT Uno, infatti, il concessionario chiede 5.900 euro. E’ possibile accedere a tutte le informazioni relative al veicolo direttamente dall’e-commerce del concessionario.