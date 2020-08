Euronics non si ferma più, le ultime offerte proposte direttamente dall’azienda, ma solo in alcuni punti vendita, raccolgono enormi possibilità di acquisto e sopratutto un risparmio decisamente notevole.

Il volantino discusso nel nostro articolo è, come al solito, attivo solamente presso determinati negozi sul territorio, è importante sapere, infatti, che gli acquisti potranno essere completati solamente da SIEM, e non sul sito ufficiale. Coloro che supereranno una determinata soglia di spesa, inoltre, potranno fare affidamento sul Tasso Zero senza interessi, con pagamento rateizzato a partire da Natale 2020.

Euronics: cosa fare per risparmiare

Per risparmiare con il volantino Euronics, intitolato +Spendi -Spendi, l’utente deve prima di tutto mettere nel carrello praticamente ciò che vuole, senza limitarsi a specifiche categorie merceologiche o quant’altro.

Fatto questo, una volta giunto in cassa potrà godere di uno sconto fisso in relazione alla cifra effettivamente spesa. Al superamento di 300 euro si godrà di uno sconto di 30 euro, spendendo più di 600 euro si riceveranno 100 euro di sconto, salendo oltre i 1200 euro si riceverà una riduzione di 200 euro, per finire con 500 euro in meno sui 2000 euro di spesa effettiva.

Quanto scritto è da considerarsi non cumulabile, ciò sta a significare che si potrà godere solamente di un’unica riduzione, non della somma di più livelli. Il volantino Euronics è fruibile solamente in determinati punti vendita di proprietà del socio SIEM, non altrove in Italia, lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto.