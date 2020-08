Nel mese di maggio, Netflix ha annunciato la quarta stagione di Elite, teen drama di successo ideato da Carlos Montero e Darío Madrona. Ambientata in un liceo privato molto prestigioso, la serie racconta le vicende di un gruppo di studenti puntando molto sulle tematiche sociali, quali la sessualità, la criminalità, la tossicodipendenza, la disuguaglianza economica, la fede religiosa ed il razzismo.

Anche la produzione della quarta stagione di Elite ha subito un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria, e dopo essere tornato sul set lo scorso 3 agosto, il cast ha dovuto nuovamente abbandonarlo – il giorno successivo – in seguito all’esito positivo di un tampone effettuato ad un membro dell’equipe.

Elite, quattro nuovi attori per la nuova ed ultima stagione

Fortunatamente, il caso è stato isolato ed il cast può adesso tornare sul set per le riprese di questa quarta ed ultima stagione della serie, o almeno è quanto riporta il portale spagnolo Hola.com. Un cast che si rinnova, aprendo le sue porte a ben quattro nuovi attori. Debutteranno nella quarta stagione di Elite gli attori Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch, dei quali non è stato svelato ancora nulla.

Riconfermati, invece, Miguel Bernadeu nel ruolo di Guzmán; Omar Ayuso nel ruolo di Omar; Aron Piper nel ruolo di Ander; Itzan Escamilla nel ruolo di Samuel; Claudia Salas nel ruolo di Rebeka e Georgina Amorós nel ruolo di Cayetana. Abbandonano il cast due personaggi molto amati, Carla (interpretata da Ester Exposito) e Lucrecia (quest’ultima interpretata da Danna Paola). Al momento non si hanno ancora notizie relative alla disponibilità dei nuovi episodi, ma dal momento in cui le riprese sono ricominciate, possiamo ben sperare in un debutto entro fine anno o per i primi mesi del 2021.