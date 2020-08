Il coronavirus ha ovviamente destabilizzato i piani di tutti i produttori di smartphone. Le varie ferie sono state annullate, le presentazioni posticipate, le fabbriche hanno avuto problemi di produzione, e così via. Alcuni nomi hanno risolto mentre per altri non si è sentito parlare per mesi e mesi, come per Asus e la serie di punta. Finalmente però l’attesa è finita.

La stessa compagnia ha rivelato la data di lancio della serie Zenfone 7. Avverrà a fine mese, settimana prossima ovvero il 26 agosto. Ovviamente l’evento verrà trasmesso in live streaming e inizierà alle 14:00, perlomeno l’ora locale di Taiwan. Detto questo però, c’è un’altra domanda, che dispositivi ci si aspetta da tale serie?

Asus Zenfone 7: gli smartphone

Allo stato attuale saranno due gli smartphone che verranno presentati, lo Zenfone 7 e lo Zenfone 7 Pro, due ammiraglie top di gamma dotate di tutto il necessario, soprattutto in fatto di potenza. Il primo dei due sarà alimentato dal processore Snapdragon 865 di casa Qualcomm. Il secondo invece avrà a bordo la versione potenziata dello stesso, lo Snapdragon 865+.

Entrambi i modelli erediteranno la fotocamera particolare del predecessore ovvero la camera a vibrazione motorizzata. Per il resto non c’è molto da dire anche perché in questi mesi i leak relativi a tale coppia sono stati molto pochi. L’unica cosa da aggiungere è un codice sorgente che è stato individuato qualche settimana fa. Lo stesso rivelava che il modello avrà con sé una quantità di RAM esagerata ovvero 16 GB. Su questa specifica c’è da andare con i piedi di piombo, ma ci si aspettano comunque due smartphone notevoli.