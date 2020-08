Vodafone, TIM e Tiscali sono famosi operatori italiani che di recente sono passati al lato oscuro delle tariffe a causa degli aumenti previsti a partire da queste ultime settimane. L?intervento provvidenziale di Iliad per il perseguimento del low-cost sembra non sia servito con i provider che hanno ripreso le loro pessime abitudini.

La giustificazione del momento è l’incremento della qualità dei servizi Internet che imporrebbe rimodulazioni importanti da tutte le parti. Il prezzo basso diventa una chimera per ritocchi che arrivano a costare fino a 2,99 euro i più ogni mese. Ecco i dettagli.

TIM

Si passa ad un prezzo extra di 1,99 euro al mese per rimanere con un operatore che in cambio promette scelte aggiuntive da integrare ad alcune offerte coinvolte nelle rimodulazioni. Si parla di minuti illimitati o 20 Giga di traffico dati 4G LTE alla massima velocità consentita e con hotspot incluso.

Vodafone

Il gestore rosso calca la mano scoprendo la carta dell’ottimizzazione mirata del network che costa al cliente 2.99 euro in più senza aggiungere nulla. In un comunicato ufficiale si legge:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Tiscali

Male anche Tiscali che con 2,99 euro al mese aggiuntivi applica la stessa linea di pensiero TIM prevedendo lo sblocco di contenuti extra per 60 minuti di chiamate, 10 SMS e 1 Giga di Internet in 4G.