Vodafone rappresenta sicuramente una delle realtà più desiderate e richieste dall’utenza italiana, in termini di capacità e diffusione della rete sul territorio nazionale. Tutti i consumatori vorrebbero poter attivare una SIM con un’offerta a basso prezzo, sfortunatamente sono davvero pochi quelli che ci riescono a tutti gli effetti.

Una delle promozioni più desiderate è sicuramente la Special 50 Digital Edition, ad oggi distribuita quasi esclusivamente in versione operator attack. I possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO possono recarsi in un punto vendita in Italia, richiedendo la portabilità del proprio numero, per mettere le mani su una soluzione da soli 7 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo.

La promozione garantisce l’accesso a ben 50 giga di internet alla velocità del 4.5G (massimo download pari a 600Mbps), in accoppiata con SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti. In fase di attivazione potrebbe venire proposto il pagamento tramite conto corrente, il consumatore non sarà costretto ad accettarlo, ma potrebbe essere una comodità per non continuare a dover ricaricare il credito della SIM.

Vodafone: la promozione è spettacolare

Alle spalle della promozione troviamo una limitazione importante, l’accessibilità è a tutti gli effetti limitata ad una ristrettissima e fortunata cerchia di consumatori. I soli che la potranno richiedere potranno farlo in tutti i punti vendita, con una spesa iniziale corrispondente a 10 euro per l’acquisto della SIM su cui portare il proprio numero originario.

Da tenere presente la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, sarà possibile abbandonare Vodafone quando si vorrà, tutto senza costi aggiuntivi.