Il rapporto qualità/prezzo raggiunge un nuovo livello con il volantino Trony creato appositamente per lanciare il guanto di sfida a tutte le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica in Italia.

Lo SvuotaTutto appare essere una campagna promozionale di assoluto livello, sia in termini di prezzi raggiunti che proprio di qualità dei prodotti effettivamente proposti. Sfortunatamente presenta la solita limitazione che accomuna tutte le soluzioni di questo tipo, è raggiungibile solamente nei punti vendita della regione Campania, non altrove o sul sito ufficiale.

Volantino Trony: le occasioni per risparmiare sono tantissime

Gli smartphone effettivamente integrati all’interno del volantino Trony sono tantissimi e molto vari tra loro, spiccano sicuramente i due membri della famiglia Galaxy S20, quali sono la versione base e l’S20+, in vendita rispettivamente a 699 e 799 euro.

In alternativa si trovano anche soluzioni più economiche e maggiormente alla portata dei consumatori, non dimentichiamo appunto Oppo Find X2 Lite a 449 euro, passando per Oppo A72 e Oppo A91 in vendita rispettivamente a 249 e 279 euro, arrivando anche su Huawei P40 Lite, Huawei P30 Lite o Huawei P Smart 2020, tutti raggiungibili con un esborso inferiore ai 249 euro.

Molto interessanti sono anche i prezzi applicati sugli smartwatch, tra questi annoveriamo Huawei Watch GT2 a 179 euro o Band 4 pro a soli 59,90 euro. Il dettaglio della campagna promozionale discussa nel nostro articolo lo potete trovare nelle pagine elencate direttamente, sono state inserite qui sotto.