Smartphone: la chiave per riciclare il vecchio dispositivo

Gettare un oggetto che non si utilizza più, non è mai una soluzione idonea. Soprattutto se si pensa che dall’altra parte del mondo c’è gente che farebbe di tutto pur di averne anche una piccola parte. Il riciclo nasce proprio per questo, e noi siamo qui per consigliarvi come dare una nuova vita al dispositivo che da tempo tenete incustodito nel vecchio armadio.

Smartphone: “mille modi per non morire”