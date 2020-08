Questa settimana di metà Agosto sarà ricca di eventi su Sky. Dopo i Gran Premi di Formula 1 e motomondiale, iniziano le sfide decisive di Europa League e Champions League (semifinali e finali) ed inoltre per gli amanti del basket ci saranno anche le prime emozioni dei playoff NBA.

Sky, la convenienza di essere clienti fedeli: ecco due regali speciali

Nel corso di queste settimane Sky ha ampliato la sua offerta commerciale per cercare di attirare nuovi clienti. In maniera speculare però la pay tv vuol tenersi stretti gli abbonati che hanno dimostrato piena fedeltà nel corso di questi ultimi anni. Per costoro sono ora in serbo due offerte davvero vantaggiose da non farsi scappare.

La prima iniziativa per tutti gli utenti di Sky riguarda l’acquisto del decoder di nuova generazione, Sky Q. I clienti con abbonamento da più di sei anni si assicureranno quindi il dispositivo ad un costo unico e fisso di 49 euro invece di 99 euro. Grazie a Sky Q gli abbonati potranno vedere numerosi eventi (tra sport, serie tv e film) con la definizione video massima del 4K. Inoltre sempre attraverso il decoder sarà possibile accedere ad app come Netflix, Spotify, DAZN, Mediaset Play o YouTube.

Altrettanto vantaggiosa è la seconda promozione per gli abbonati, il nuovo pacchetto di visione Intrattenimento Plus. Sky propone ai clienti la possibilità di includere un account Netflix nel proprio abbonamento ad un costo extra mensile di 6,99 euro. L’occasione – ed il conseguente risparmio sul prezzo di Netflix – è riservato per gli utenti con ticket Famiglia e Cinema.