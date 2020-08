Sei preoccupato che il tuo telefono possa emettere troppe radiazioni? Per fortuna non esiste una prova scientifica che accerti la pericolosità degli agenti non ionizzanti. Contrariamente ad onde come i Raggi X quelle dei telefoni sono innocue ma è sempre meglio scegliere dispositivi che riportino il minor valore SAR possibile.

Per l’Europa il tasso di assorbimento specifico è stato fissato a 2W/Kg. Nessun costruttore può mantenersi al di sopra di questa soglia. Se si trascura questo obbligo il telefono non viene messo in commercio. Eppure esistono smartphone che si avvicinano molto al valore limite ed altri che sono sicuri per via delle basse radiazioni che emettono quando sono in funzione. Scopriamo quali sono i modelli migliori e quelli da scartare secondo l’Ufficio Federale Tedesco Bundesamt Fur Strahlenschutz.

Smartphone con alte radiazioni

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Telefoni da preferire