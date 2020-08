Ho Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più gettonati in Italia perché riesce a garantire un buon servizio a costi non troppo alti e appoggiandosi alle infrastrutture di rete di Vodafone. In tantissimi sono molto soddisfatti del servizio offerto e con le nuove offerte telefoniche lanciate in commercio in tanti sono sempre più incuriositi.

Ho Mobile e le nuove offerte telefoniche: ecco quali sono quelle più richieste

È sempre più difficile trovare una tariffa telefonica adatta alle proprie esigenze perché sul mercato la scelta è decisamente vasta, ma a quanto pare in tanti hanno apprezzato due tariffe particolari dell’operatore virtuale Ho Mobile.

Per utilizza spesso il proprio smartphone può prendere in considerazione l’offerta telefonica con la quale l’operatore virtuale propone: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e 70GB di traffico dati per la connessione internet alla massima velocità del 4G. Il canone mensile richiesto è pari a 5,99 Euro, ma ci sono dei limiti perché possono attivarla soltanto chi proviene da Iliad, Kena Mobile, Coop Voce e tanti altri che sono descritti sul suo sito ufficiale. Il costo di attivazione da sostenere è di 0 Euro, ma è necessario sostenere quello della scheda telefonica pari a 0,99 centesimi di Euro.

Al costo di 8,99 Euro, invece, i consumatori che provengono da Poste Mobile, Digi Mobile e Daily Telecom possono usufruire di: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50GB di traffico dati.