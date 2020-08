GTA 6 è in arrivo. Finalmente il nuovo capitolo del crimine è stato scritto dalla nota Rockstar Games dopo anni di travagliato sviluppo che segnano un nuovo importante traguardo nella storia del gaming. Sono passati ben sette anni dall’ultima edizione che, nonostante tutto, continua a vivere per milioni di fan dopo il successo straordinario degli ultimi tempi che ha spinto molto a rispolverare i migliori trucchi per PC e console. Siamo ad una svolta e non servirà poi molto tempo prima di imbracciare i nostri conroller. Ecco le ultime novità.

GTA 6 quasi terminato: presto arriverà su PC e console

Lo sviluppatore prevede grandi cose con il suo sconfinato open world. Conferme giungono anche da uno dei massimi appassionati del titolo nelle vesti di Kotaku che dopo una approfondita analisi ha dedotto la presenza di una mappa di gioco davvero enorme rispetto al precedente capitolo GTA 5.

Secondo dicerie piombate di punto in bianco in rete pare che il nuovo videogioco possa essere ambientato a Vice City. Una città ispirata al Sud America. Ma sono soltanto voci. Altre fonti hanno di fatto riferito una potenziale location italiana nella città capitolina di Roma. Tutte informazioni ancora da verificare.

Ma tenetevi forte perché i rumor lasceranno presto il posto alle informazioni ufficiali ed ai numerosi video di gameplay da postare su Youtube. In particolare la prima apparizione del titolo è prevista a partire dal mese di Marzo 2021, almeno secondo quanto conferito dalla società madre Take-Two-Interactive alla vigilia di una presentazione che si preannuncia davvero epocale.