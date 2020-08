L’operatore telefonico virtuale Fastweb Mobile propone delle nuove proposte telefoniche con l’obiettivo di ampliare la sua clientela. Anche se sul mercato della telefonia sono disponibili numerose offerte telefoniche low cost, in tanti si sono soffermati alle offerte telefoniche dell’operatore che si appoggia alle infrastrutture di rete di Tim.

Fastweb Mobile e le nuove offerte telefoniche: ecco quali sono e i rispettivi costi da sostenere

L’operatore telefonico propone ai consumatori una tariffa per il proprio dispositivo con la quale è possibile usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 100 SMS da utilizzare verso tutti i numeri nazionali mobili e 50GB di traffico dati per la navigazione in rete alla massima velocità della connessione mobile 4G. Il canone mensile da sostenere per i clienti contattati dall’operatore è pari a 7,95 Euro, per altri consumatori interessati all’offerta telefonica possono comunque consultare la sua pagina ufficiale online in cui è descritta accuratamente.

E’ bene specificare che i minuti illimitati sono validi anche per le chiamate internazionali verso i numeri di rete fissa di molti paesi europei, mentre per quanto riguarda gli SMS internazionali sono tariffati al prezzo di 0,7 centesimi di Euro verso i numeri europei e 0,20 centesimi di Euro verso i numeri extra-UE.

Per quanto riguarda i costi dell’attivazione e della nuova scheda telefonica sono completamente gratuita, dunque, i consumatori interessati dovranno solo sostenere i costi di una prima ricarica per far partire la tariffa. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale di Fastweb Mobile come già anticipato precedentemente.