Comet sta per chiudere, in particolar modo cesserà di esistere domani, 18 agosto 2020, un volantino decisamente interessante e ricchissimo di offerte dai prezzi più bassi del normale. I “Saldi Hi-Tech per una vacanza al top” sono ancora fortemente consigliati.

Tutti gli acquisti, come al solito quando parliamo di Comet, sono completabili sia online che in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale. E’ importante tenere a mente che le spese di spedizione sono sempre da aggiungere al prezzo mostrato a schermo, di conseguenza il consiglio è di recarsi personalmente nel punto vendita, in modo da scoprire anche gli sconti del 70% applicati sui modelli in fine serie.

Volantino Comet: tantissime offerte fanno sognare gli utenti

Il volantino Comet fa davvero sognare gli utenti, infatti al suo interno troviamo alcuni sconti molto interessanti, applicati direttamente sui modelli dal maggiore appeal, come ad esempio il Samsung Galaxy S20+ o l’Apple iPhone 11.

Nel primo caso il cliente dovrà pagare 779 euro per l’acquisto della versione no brand, mentre nel secondo saranno necessari 20 euro per il modello base dell’ultima serie di iPhone 11 (ricordiamo che il più costoso è l’iPhone 11 Pro).

Per quanto riguarda invece la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, l’occhio cade sicuramente sull’Oppo A72, il giusto compromesso, dotato anche di un’estetica sicuramente affascinante, in vendita a soli 249 euro.

Il volantino Comet lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, ricordandovi la scadenza fissata a domani, 18 agosto 2020.