Bennet nasconde al pubblico una campagna promozionale assolutamente in grado di promettere forti sconti applicati sulla maggior parte dei prodotti attualmente in commercio, in questo modo il cliente potrà spendere davvero pochissimo.

In scadenza ufficialmente il 19 agosto, si hanno ancora pochissimi giorni a disposizione per assecondare i propri desideri, soprattutto al termine delle tanto agognate ferie estive. In tutti i punti vendita Bennet è attivo un volantino assolutamente interessante e ricco di spunti da cogliere al volo; gli acquisti, lo sottolineiamo, non potranno essere completati altrove o online sul sito ufficiale.

Non perdetevi le offerte Amazon o gli sconti più speciali in assoluto, direttamente in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Bennet: il volantino spiazza tutti

Lo smartphone migliore in assoluto incluso direttamente all’interno del volantino Bennet è rappresentato dall’Apple iPhone Xr, un dispositivo ufficialmente in vendita ad un prezzo fortemente ribassato rispetto ad un elevatissimo listino originario, a tutti gli effetti si potranno spendere solamente 549 euro per la versione no brand.

I due Samsung Galaxy proposti come alternative, sono comunque abbastanza interessanti, richiedono un esborso inferiore ai 300 euro, e permettono di godere di Galaxy A51 e Galaxy A20e, sempre in versione completamente sbrandizzata.

Per gli amanti del mondo degli smartwatch, segnaliamo infine una sottomarca ad un prezzo bassissimo, soli 29,90 euro per mettere le mani su un modello in perfetto stile Apple Watch, con display a colori completamente touchscreen.

Il volantino Bennet lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, ricordando tutte le limitazioni territoriali indicate e l’impossibilità di godere delle offerte online.