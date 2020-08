In queste settimane gli utenti di WindTre hanno conosciuto interessanti e vantaggiose promozioni per la telefonia mobile. L’obiettivo del gestore è quello di sconfiggere la rivalità di TIM. I due provider si contendono una fascia di pubblico molto strategica, quella dei giovani. Se TIM ha messo a disposizione dei suoi clienti l’iniziativa Young Student Edition, WindTre risponde con una duplice iniziativa.

WindTre, le due offerte da non perdere per gli under 30

Le ricaricabili che WindTre ha messo a disposizione del suo pubblico under 30 sono WindTre Young e la WindTre Student.

Con la prima ricaricabile – la Young – i clienti potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con l’aggiunta di 40 Giga per navigare in rete sotto linea 4G. In maniera speculare, sino alla fine dell’estate, i clienti potranno anche utilizzare 100 Giga per la connessione internet. Il costo della tariffa si attesta sui 9,99 euro per i primi tre mesi. Successivamente il prezzo passa ad 11,99 euro. La promozione è disponibile solo per i clienti con meno di 30 anni.

La principale alternativa a questa tariffa è la WindTre Student. L’iniziativa in questo caso si rivolge solo ed esclusivamente agli utenti che hanno meno di 20 anni. Tra le soglie di consumo garantite agli abbonati ci sono telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili cui si aggiungono 80 Giga internet. Anche in questo caso il costo (fisso senza rimodulazioni) è di 9,99 euro per gli utenti che attiveranno la fatturazione Easy Pay con prelievo automatico con carta di credito o conto corrente.