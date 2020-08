WindTre sembra voler a tutti i costi attirare l’attenzione dei clienti del gestore francese Iliad e al fine di invogliarli ad effettuare il trasferimento del numero propone loro l’incredibile offerta WindTre Go 50 Fire Plus a soli 6,99 euro al mese. I clienti che desiderano ottenere l’offerta in questione possono procedere con l’acquisto della nuova SIM e la contestuale attivazione attraverso il sito ufficiale del gestore, il quale offre la possibilità di ottenere la SIM tramite corriere senza dover incappare in costi di spedizione e senza dover necessariamente essere presenti al momento della consegna. Attraverso il servizio di video identificazione, infatti, i clienti hanno la possibilità di attivare la SIM in un secondo momento, anche attraverso l’app ufficiale WindTre.

Offerta WindTre Go 50 Fire Plus: minuti, SMS e 50 GB a soli 6,99 euro al mese!

I nuovi clienti del gestore, procedendo con l’attivazione dell’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, ricevono ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il costo da sostenere per il rinnovo è di soli 6,99 euro al mese e può essere saldato tramite credito residuo. Il gestore permette di ricaricare la SIM in maniera rapida e sicura anche attraverso la sua app ufficiale; che, inoltre, consente di monitorare i consumi effettuati, lo stato della tariffa e il credito residuo. In più, attraverso l’app, è possibile personalizzare la propria offerta tramite le promozioni periodicamente proposte dal gestore.

WindTre include nel prezzo alcuni servizi extra, tra i quali: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica e il servizio Ti ho Cercato.