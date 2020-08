Vodafone spezza letteralmente i sogni di Iliad con il lancio di una promozione a dir poco spettacolare, il perfetto mix per riuscire a spendere pochissimo, senza dover rinunciare ai contenuti, corrispondenti appunto a minuti per chiamare chiunque si desideri e giga per la navigazione in rete.

La campagna promozionale prende il nome di Special 50 Digital Edition, rappresenta una delle soluzioni maggiormente apprezzati dai consumatori italiani, proprio per la sua grandissima capacità di avvicinare il cliente ad un bundle quasi infinito. La limitazione più grande riguarda sicuramente l’accessibilità, a conti fatti risulta essere disponibile solamente per i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, con annessa richiesta di portabilità. Il costo iniziale da sostenere corrisponde per l’esattezza a 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM su cui portare il proprio numero.

Vodafone: la promozione continua a sorprendere

La Special 50 Digital Edition viene così tanto ben considerata anche per il rapporto qualità/prezzo, a conti fatti gli utenti si ritrovano comunque a spendere solamente 7 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM, per godere nel contempo di 50 giga di internet alla massima velocità disponibile, con l’aggiunta di illimitati minuti e SMS da poter utilizzare a piacimento verso un qualsiasi numero di telefono registrato in Italia.

L’attivazione è possibile prevalentemente nei punti vendita sul territorio, è da sottolineare l’assenza dei vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il cliente si ritroverà a poter abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza temere alcun tipo di ritorsioni, penali o costi aggiuntivi.