Unieuro chiude con oggi una delle campagne promozionali più speciali in assoluto, il Fuoritutto ha fatto sognare gli utenti con prezzi fortemente ribassati rispetto al listino, offrendo tantissime e svariate soluzioni.

La scadenza del volantino è fissata ad oggi, 16 agosto 2020, sia nei punti vendita che sul sito ufficiale. Decidendo di acquistare seguendo questa seconda strada, ricordiamo comunque che sarà possibile accedere ai prodotti fino alla mezzanotte, richiedendo inoltre la consegna al proprio domicilio a titolo completamente gratuito per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Volantino Unieuro: ecco le offerte di oggi

Unieuro raccoglie le migliori offerte del periodo e le rende disponibili a tutti i consumatori italiani, il volantino parte con lo scontare uno smartphone fortemente richiesto dalla maggior parte di noi, stiamo parlando ovviamente di Samsung Galaxy S20+, ufficialmente in vendita alla modica cifra di 779 euro. Il prezzo potrebbe non essere ancora alla portata di tutti, ma resta sicuramente inferiore rispetto al listino originario pari ad oltre 1000 euro.

Discorso simile per quanto riguarda lo Huawei P30 Pro, il top di gamma del 2019 decaduto in seguito al lancio della nuova versione, tuttavia ancora in auge per la possibilità di godere dei servizi Google e di un comparto fotografico ancora senza eguali. Il suo prezzo finale, pari a 569 euro, lo rende sicuramente appetibile agli occhi della maggior parte di noi.

Per conoscere da vicino il volantino Unieuro potete fare affidamento sulle pagine che trovate elencate nel nostro articolo.