Trony prosegue a proporre al pubblico della regione Campania una campagna promozionale assolutamente degna di nota, uno Svuotatutto pensato per invogliare all’acquisto della tecnologia, senza doversi preoccupare troppo del prezzo di vendita.

Il succo del volantino è proprio questo, tantissimi prodotti possiamo trovare al suo interno, anche con rateizzazione senza interessi, a patto che comunque siamo pronti a recarci personalmente in uno dei negozi dislocati nella regione Campania. E’ importante ricordare che gli acquisti non saranno effettuabili altrove o sul sito ufficiale.

Volantino Trony: questi prezzi sono vere e proprie follie

Il volantino Trony asseconda le richieste dei consumatori, ed allo stesso tempo si uniforma a quanto abbiamo visto presso altre aziende dello stesso settore, di conseguenza decide prima di tutto di scontare il Samsung Galaxy S20, ponendolo ad un prezzo più che accessibile, pari a 699 euro.

Nell’eventualità in cui il cliente desiderasse puntare ad un modello più costoso, ricordiamo essere disponibile il Samsung Galaxy S20+, in vendita a 799 euro, solamente 100 euro in più per godere di prestazioni incredibilmente varie ed interessanti, anche da un punto di vista prettamente fotografico.

Nella fascia media, invece, l’occhio cade sull’Oppo Find X2 Lite, lo smartphone dotato di display AMOLED da 6.4 pollici, con quattro sensori fotografici posteriori, nonché un processore del calibro di Qualcomm Snapdragon 765G (di conseguenza anche connettività 5G). Tutto questo a soli 449 euro.

Il volantino Trony lo trovate nel dettaglio nel nostro articolo, aprite le immagini per maggiori informazioni.