Serie TV: le più belle su Amazon, Sky, Infinity, Netflix e Disney+

La quarantena forzata dall’arrivo del Covid-19 è fortunatamente giunta al termine. Anche se in maniera troppo frettolosa, si è tornati alla vita frenetica e chiassosa di prima. Ciononostante, il tempo per guardare qualche serie tv non manca mai, né tantomeno mancano le piattaforme su cui intrattenersi. Da Netflix (la più gettonata), a Disney+ (per i nostalgici, gli adolescenti e i bambini), per poi passare ad Amazon, Sky ed Infinity, i modi per volare con la fantasia non sono pochi. Pertanto anche di serie televisive siamo ben muniti, ma quali sono le migliori da guardare? Visioniamo insieme alcune tra le più interessanti in lista.

Serie TV: la lista sulle piattaforme

Amazon Prime Video

“New Girl” è un serie leggera e gradevole dedicata a Jessica Day e le sue avventure con i suoi 3 coinquilini a Los Angeles.

Infinity

Tra i migliori in assoluto vi è “ Mr Robot “, thriller di USA network dedicato a Elliot Alderson, interpretato da Rami Malek, ingegnere di giorno e hacker di notte.

Sky

“ Chernobyl “, stagione narrante i fatti accaduti nel 1986 che portarono all’esplosione del reattore 4.

Disney+

Un grande classico rappresentato da “i Simpson“ , serie veterana dedicata alla famiglia più famosa d’America.

Netflix

“The Midnight Gospel”, una serie TV di Pendleton Ward tinta di rosa, dalla folle animazione, podcast introspettivi, alla psichedelia.