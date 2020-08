Tutti gli utenti sanno che le offerte telefoniche non sono tutte uguali. Ma oggi non si parla di copertura, costi e Giga. Siamo qui per discutere in merito ai cosiddetti VAS, altrimenti noti come “servizi a valore aggiunto”.

Come si può capire dalla denominazione data, si tratta di componenti che si vanno ad aggiungere al normale costo mensile delle tariffe. NON sono GRATIS e vengono tariffati differentemente a seconda dai casi e degli operatori cui si applicano. In ogni caso è bene darci un taglio seguendo le opportune procedure previste. Scopriamo quali sono.

Offerte con e senza VAS: ecco come azzerano il nostro saldo telefonico

Gli operatori virtuali includono una clausola di salvaguardia contro costi nascosti. Infatti, è con ho.mobile, Very Mobile, Kena e tutti gli altri che abbiamo la certezza assoluta che un click di troppo non ci possa costare un patrimonio. Una situazione che nella sfera dei provider reali si realizza solo con Iliad ed ultimamente con WindTre, dopo l’incursione delle autorità negli uffici e l’intimazione di Adiconsum nel procedere allo scorporo dei servizi ingannevoli.

Di cosa si tratta, quindi? Potenzialmente di qualsiasi cosa, dal meteo all’oroscopo fino a giungere alle suonerie personalizzate e molto altro ancora. Nel contesto ad avere la peggio potrebbero essere gli utenti TIM, Vodafone e PosteMobile che non hanno ancora provveduto al blocco automatico dei VAS. Ma per ognuno esiste la soluzione giusta. Ecco quale.

Blocco VAS con Offerte TIM

SMS gratuito al numero 119 con scritto “disattivazione servizi VAS”

chiamata al 119 con contatto via operatore umano

via area clienti MyTim nella sezione Linea Servizi o da app MyTim

Call Center Unico CSP dell’AGCOM al numero verde 800.44.22.99.

Addio servizi a pagamento con Vodafone

numero verde dell’AGCOM 800.44.22.99

app MyVodafone

Fai da te del sito internet

contatto al numero gratuito 190

Disattivazione VAS con PosteMobile