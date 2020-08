Mediaworld si sbarazza del volantino di Unieuro con il lancio di una nuova serie di offerte a dir poco sorprendenti, con le quali il consumatore ha la possibilità di spendere il meno possibile, senza dover rinunciare all’acquisto da casa.

Tutti i prezzi che andremo a raccontare nel nostro articolo sono da considerarsi attivi sia in negozio che online sul sito ufficiale; gli utenti vi potranno accedere anche richiedendo la spedizione presso il proprio domicilio, senza dimenticare comunque che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna (indipendentemente dalla cifra o dalla categoria merceologica coinvolta).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete essere i primi a scoprire le migliori offerte Amazon in assoluto.

MediaWorld: risparmio ai massimi livelli per gli utenti

Il risparmio è ai massimi livelli da MediaWorld, a partire dagli utenti che decidono di acquistare il Samsung Galaxy S20, sarà infatti possibile spendere solamente 597 euro per l’acquisto della versione completamente sbrandizzata, un prezzo bassissimo e sopratutto alla portata di ognuno di noi.

L’altra proposta da non perdere assolutamente di vista è sicuramente rappresentata dallo Xiaomi Mi Note 10, un medio di gamma caratterizzato dalla presenza di 5 sensori fotografici posteriori con il picco da 108 megapixel, ed un processore più che performante. Il prezzo è il suo punto di forza, sono necessari circa 279 euro per l’acquisto.

Il volantino MediaWorld non si ferma qui, chiaramente non si limita esclusivamente a due modelli di smartphone, per questo motivo non possiamo che raccomandare la visione delle pagine direttamente sul sito ufficiale per ogni altra informazione.