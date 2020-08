Possedere una connessione internet è una delle necessità di gran parte degli utenti, difatti, sono in tantissimi coloro che possiedono una connessione mobile e una connessione fissa per la casa. I vari gestori telefonici offrono il loro servizio da ormai tantissimi anni, ma in tanti sembrano aver provato e apprezzato la connessione internet via satellite.

Si tratta di una nuova connessione senza fili che permette agli utenti di navigare in rete se si trovano in un posto dove il segnale dei vari gestori telefonici non arrivi perché funziona senza cavi, ma, appunto, tramite i satelliti. Ecco maggiori informazioni.

Connessione internet via satellite: ecco perché tantissimi utenti scelgono questo servizio

Come già anticipato precedentemente si tratta di una connessione internet che funziona senza cavi perché il suo funzionamento avviene tramite satellite. Si tratta di un servizio simile a quello televisivo e l’esempio lampante è proprio quello di Sky.

In tantissimi hanno scelto e continuano a scegliere questo tipo di connessione perché riesce a raggiungere gran parte delle zone dove il segnale dei vari operatori telefonici risulta debole. Anche per quanto riguarda i costi le differenze non sono molte perché gli utenti devono sostenere un canone mensile che varia dai 30,00 Euro ai 50,00 Euro e un costo iniziale per il montaggio del servizio. I costi necessari per l’installazione, il modem e altri strumenti possono variare in base al servizio scelto.

I consumatori, inoltre, possono richiedere anche un servizio di linea telefonica in tecnologia Volp perché in tanti propongono anche questo tipo di servizio.