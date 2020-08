Non si può navigare Internet senza linea di casa o SIM con offerta 4G abilitata. Un’affermazione su cui migliaia di cittadini italiani avrebbero qualcosa da ridire. In particolare si cita la lodevole iniziativa del Ministero per lo Sviluppo Economico che in migliaia di Comuni ed Ospedali sta concedendo il WiFi Gratis per navigare senza limiti di traffico e di tempo.

Molti ne hanno sentito parlare nel quadro europeo per lo sviluppo del nuovo concept di digitalizzazione. Si chiama Piazza WiFi Italia e potrebbe essere già disponibile nella tua zona. Ecco di cosa si tratta e come usarlo.

WiFi Italia per avere Internet Gratis senza contratto

Infratel S.P.A. si occupa dello sviluppo infrastrutturale del network mentre il MISE finanzia il progetto che ha già accolto pareri favorevoli dalle autorità europee nel contesto della ICT. Un piano a lungo termine che ha come obiettivo finale quello di favorire l’uso di Internet Gratis sempre e comunque per tutti.

I Comuni Italiani possono inoltrare la richiesta di partecipazione entro i limiti dell’investimento. Una serie di hotspot Free garantisce connettività ad oltranza fino ad una velocità di 30 Mbps per la banda di download. All’utente è richiesta l’installazione di una applicazione ufficiale su cui effettuare una iniziale registrazione. Successivamente sarà compito dell’interessato effettuare il primo ed unico login che sbloccherà l’uso della rete in tutta Italia.

Un progetto sensato ed ambizioso che ha come scopo quello di arginare il digital divide andando a coprire le cosiddette aree bianche svantaggiate da vincoli naturali ed architettonici. Molti riescono a collegarsi alla rete in alta velocità senza i network degli ISP. Per alcuni rappresenta una valida alternativa alla carenza di segnale o ad un improvviso down di rete da parte del proprio operatore. Usatela pure, è Gratis!