I motivi per cui possiamo sentire il bisogno di aumentare i seguaci su Instagram possono essere davvero molteplici. Il primo è quello sicuramente di diventare semplicemente popolare sul social network e attirare consensi, altri possono utilizzarlo per fare marketing e guadagnare. Insomma, gli usi di del social network più importante che c’è in questo momento possono essere davvero tanti. Quello che non sappiamo però è che ci sono dei segreti che potrebbero aiutarci ad aumentare i follower in men che non si dica. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta

Instagram: 8 modi sorprendenti per aumentare i follower velocemente

Questa è una delle prima cose che si fa quando si accede ad Instagram. Da quel che sappiamo, il 30% degli amici di Facebook potrebbe seguirti anche su Instagram. Passaggio assolutamente da effettuare.

2. Vai alla ricerca di foto originali e filtri mozzafiato!

Cerca di postare sempre foto originali usando filtri che possono davvero attirare l’attenzione di ogni follower. L’obbiettivo principale per te non deve essere solamente concentrarti sul numero di follower, ma anche creare dei contenuti di qualità che possono risultare interessanti a chi guarda il tuo profilo.

Non dimenticarti mai di essere attivo sulla piattaforma: scambia like, commenti e follow con le persone. Con molta probabilità anche loro sono alla ricerca di quello che stai cercando tu e potreste darvi una mano a vicenda.

4. “Repeat in english please!”

Potrebbe sembrarti una stupidaggine, ma in realtà scrivere in inglese aumenta considerevolmente l’engadgement sul tuo profilo. Potresti assumere un’aria più internazionale e coinvolgere anche utenti provenienti da altri paesi. Prova e vedi i riscontri, saranno sicuramente positivi.

5.Gli hashtag sono importanti

Queste è una delle strategie primarie usate sul social network. Essendo che già da un paio d’anni si possono seguire anche gli hashtag, scegliendo quelli giusti potresti attirare un gran numero di pubblico e conseguenzialmente anche di like. Ti suggeriamo di scovare gli hashtag da quale sito dedicato o da qualche app. Non prenderli a caso, sceglili con cura.

6. Posta negli orari giusti

Non tutti sono a conoscenza di ciò: postare in determinati orari aumenta l’engadgement in maniera spropositata. Di solito, le foto vengono visualizzate maggiormente subito dopo le 5 del pomeriggio, soprattutto il lunedì e la domenica. Inoltre, se posti ogni 3 ore, la portata organica di ogni singolo post aumenta considerevolmente.

Consiglio importante: cerca di non pubblicare mai più di 5 foto al giorno e non ti dimenticare mai della descrizione, è fondamentale!

7. Segui l’hashtag #firstpost

Se segui l’hashtag “firstpost” puoi seguire le persone che hanno appena fatto l’accesso ad Instagram e sono chiaramente più orientate a seguirti.

8. Il tuo profilo deve avere un’identità ben precisa

Il punto chiave per un profilo di successo è che abbia un’identità propria. Il tuo profilo deve avere “personalità” e deve essere trattato come se fosse una vera e propria azienda. Cerca di scegliere una tematica su cui il tuo profilo si deve basare e cerca di essere sempre in linea con questa. Potrai attirare sempre più pubblico interessato al tuo settore specifico.

Consiglio extra

Ricorda: questi sono consigli che servono solo nel caso in cui hai voglia o necessità di aumentare follower e like sul tuo profilo. Non è necessario fare tutto ciò, tuttavia può tornarti utile in qualsiasi momento.