Iliad è anche in estate il grande protagonista nel campo della telefonia mobile italiano. Il gestore transalpino già nelle precedenti settimane ha raggiunto la quota dei cinque milioni di clienti e per le prossime settimane punta a raggiungere anche i sei milioni di SIM attivate. Ovviamente le promozioni low cost sono il vero marchio di fabbrica dell’operatore.

Iliad, due iniziative vantaggiose da attivare attraverso il sito ufficiale

La ricaricabile migliore di Iliad si conferma essere la Giga 50. La ricaricabile che ha un costo di 7,99 euro ogni trenta giorni assicura agli abbonati consumi illimitati per le chiamate ed internet a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G.

La Giga 50 non è però l’unica proposta di Iliad. Il provider, infatti, mette a disposizione anche due offerte poco conosciute da attivare attraverso il sito internet ufficiale. Tra queste proposte vi è la Giga 40. Questa promozione, al prezzo mensile di 6,99 euro, mette a disposizione degli abbonati chiamate ed SMS illimitati con 40 Giga internet e 4 Giga per la connessione internet in roaming dall’Unione Europea.

L’ulteriore alternativa che Iliad mette a disposizione di tutti gli abbonati è la ricaricabile Voce. I clienti che scelgono questa proposta pagheranno 4,99 euro ogni mese e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.

Per questa tariffa, così come per la Giga 40, è previsto un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Gli utenti che attiveranno le suddette iniziative sul sito web riceveranno la loro SIM con la consegna a domicilio.