Il mercato della telefonia continua ad essere colmo di offerte telefoniche per il mobile e per la rete fissa, ma ad attirare l’attenzione notevolmente è l’operatore virtuale Fastweb con la nuova offerta per la rete fissa. L’offerta in questione è già sul mercato da diverso tempo, ma l’operatore virtuale ha deciso di introdurre anche un’offerta dedicata a DAZN, la piattaforma di streaming online dedicata allo sport.

Nel paragrafo successivo eccovi svelati tutti i dettagli riguardo contenuti, modalità di pagamento e costi.

Fastweb casa riscuote un forte successo: ecco per quale motivo

L’operatore telefonico che si appoggia alle infrastrutture di Tim propone ai consumatori alla ricerca di una tariffa dedicata alla rete fissa, una promozione molto particolare. I probabili nuovi clienti potrebbero usufruire della nuova offerta ad un prezzo mensile di 29,95 Euro anziché 34,95 Euro con incluso anche tre mesi del servizio della nota piattaforma DAZN completamente gratuito.

La tariffa in questione non è ancora terminata perché l’operatore telefonico in questione, Fastweb mobile, propone anche DAZN a un prezzo scontato dal quarto mese in poi, ovvero da 8,99 Euro anziché 9,99 Euro. I consumatori interessati possono attivare l’offerta fino al 21 luglio, eccetto eventuali proroghe da parte dell’operatore telefonico, così da avere la possibilità di godersi tutto lo sport disponibile sulla piattaforma.

È possibile attivare l’offerta direttamente dalla sua pagina online ufficiale nella pagina dedicata oppure chiamando il numero verde comunicando con l’operatore telefonico di turno, comunque i consumatori interessati alle proposte per il mobile possono valutare le varie offerte direttamente online e, eventualmente, attivarle sempre nella stessa modalità appena descritta.